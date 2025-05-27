Minguzzi'nin Mezarına Saldırmıştı! Cezası Belli Oldu

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. tarafından beş kez bıçaklanmış ve 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmiş ve hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dava devam ederken bir skandal daha yaşanmıştı. Minguzzi'nin mezarı Duran Aydın tarafından tahrip edilmişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Duran Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

'ÇAM AĞACI KIRDIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM'

Bugün Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Duran Aydın ile müşteki avukatı hazır bulundu. Sanık Duran Aydın duruşmada yaptığı savunmasında "Ben mezarlığın dış kenarında durumum olmadığı için epeydir yatıyorum. Günün birinde ben yatıyordum, öğlen oradan ses geldi çıt diye. Kafamı kaldırdım baktım 2 tane bayan vardı. Birisi oradaki çam ağacını kırmıştı. O gün kızgınlığım oldu. Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. O gün de bir bayanın çam ağacı kırdığını görünce buna sinirlendim" dedi.

'ONLARA BİR DERS OLMASI İÇİN YAPTIM'

Sanık Aydın savunmasının devamında "Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Ben olayı o anlık sinirle yaptım. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Ben bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim" ifadelerini kullandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan emsal olacak şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025’te bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı, 10 Nisan 2025 sabahı vandallar tarafından tahrip edilmişti. Bahçelievler’deki Osmaniye Mezarlığı’nda bulunan mezarın çevresindeki çitler kırılmıştı, çiçekler sökülmüştü ve mezar alanı dağıtılmıştı. Olay, Minguzzi ailesinin iki aydır aldığı ölüm tehditlerinin ardından gerçekleşmişti ve ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi’nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensuplarıyla görüştüm, gerekli incelemeler yapılıyor. Aile, yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri alıyor” demişti. Olayın, Minguzzi’nin katillerinin yargılandığı davanın ilk duruşmasından saatler önce gerçekleşmesi dikkat çekmişti. Polis, mezarlıkta inceleme yaparak alanı kordon altına almıştı; belediye ekipleri ise hasar gören çiçekleri yenilemişti ve çitleri onarmıştı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “mezarlıklara zarar verme” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 14 Nisan 2025’te, mezarı tahrip eden 67 yaşındaki Duran A. adlı şüpheli yakalanmıştı. Evsiz olduğu belirtilen şüpheli, ifadesinde, “Mezarlığa su içmeye gidiyordum. Çocuğu gazetelerde görüp mezarını merak ettim. Yanına gittiğimde çitlere ayağım takıldı, düştüm. Sinirlendim ve mezarı kırıp döktüm” demişti. Ancak bu ifade, ailenin avukatı ve kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmamıştı. Aileye yakın bir kişi, “Bu iğrenç bir hareket. Bir çocuğun mezarına saldırmak barbarlık. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diyerek tepki göstermişti.

Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın oğluydu. Kadıköy’deki Salı Pazarı’nda, 15 yaşındaki B.B. tarafından beş kez bıçaklanmış ve 16 yaşındaki U.B. tarafından tekmelenmişti. 9 Şubat 2025’te hastanede hayatını kaybeden Minguzzi’nin ölümü, Türkiye ve İtalya’da büyük yankı uyandırmış, gençlik şiddeti ve cezai yaptırımlar üzerine tartışmaları alevlendirmişti. Aile, sanıkların yetişkin olarak yargılanmasını ve cezai indirim uygulanmamasını talep ediyor.

Kaynak: İHA