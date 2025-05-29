Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelisi 8 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli tarihlerde gerçekleşen 8 ayrı ikamet, iş yeri ve araç kurşunlama ile kundaklama olaylarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Olayların şüphelisi olarak belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, bazı kurşunlama ve kundaklama anlarının çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA