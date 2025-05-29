Posof'u Dolu Vurdu: Sokaklar Göle Döndü, Bahçeler Zarar Gördü

İlçe merkezinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkisini sürdüren dolu, daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Bahçelerdeki ağaçların tomurcuklanan meyveleri zarar gördü; birçok üretici bu durumdan olumsuz etkilendi. Yetkililer vatandaşları olası su taşkınlarına karşı uyarırken, yağış nedeniyle maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA