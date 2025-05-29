Posof'u Dolu Vurdu: Sokaklar Göle Döndü, Bahçeler Zarar Gördü

Ardahan’ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kaplarken bazı bölgelerde sele yol açtı.

Posof'u Dolu Vurdu: Sokaklar Göle Döndü, Bahçeler Zarar Gördü

İlçe merkezinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkisini sürdüren dolu, daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Bahçelerdeki ağaçların tomurcuklanan meyveleri zarar gördü; birçok üretici bu durumdan olumsuz etkilendi. Yetkililer vatandaşları olası su taşkınlarına karşı uyarırken, yağış nedeniyle maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA

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