Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı: 25 Yaşındaki Asiye'yi Annesi Öldürmüş!

Gaziantep'te evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Asiye Baytap cinayetinin arkasından kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. 3 çocuk annesi kadının katil zanlısı olarak annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Aile, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

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Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı: 25 Yaşındaki Asiye'yi Annesi Öldürmüş!

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri toplumu dehşete düşürürken, son olarak dün sabah Gaziantep'ten acı bir haber geldi. Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

ANNE, BABA, 2 KARDEŞ

Asiye Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı oldukları gerekçesiyle anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı: 25 Yaşındaki Asiye'yi Annesi Öldürmüş! - Resim : 1

ANNE: KIZIMI BEN BOĞDUM

Gözaltında çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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