Görenler Kahroldu... Yavru Kedi Öldü, Annesi Başından Ayrılmadı
Bursa’da otomobilin altında kalan yavru kedi hayatını kaybetti. Anne kedi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Mahalle sakinleri sürücü hakkında hayvanları koruma kanunu kapsamında şikayette bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsünün aracının altında kalan yavru kedi, talihsiz şekilde hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, anne kedi yavrusunun yanından ayrılmadı. Sitede yaşayanlar, sürücü hakkında hayvan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu.
YAVRU KEDİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Sitenin otoparkında park halindeki otomobiline ailesiyle birlikte binip hareket eden T.Ç., aracın altındaki yavru kedinin ölümüne neden oldu. Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sonrası diğer aracın altında bulunan anne kedi, koşarak gittiği yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Sürücü ise ezdiği kedi ve annesini bir süre otomobilinde seyrettikten sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı.
ŞİKAYET ETTİLER
Mahalle sakinleri, kazanın ardından tartıştıkları T.Ç. hakkında, Nilüfer Polis Merkezi'ne giderek, 'Hakaret' ve 'Tehdit', ‘Hayvan Durum İzleme Polisi’ne de ‘Hayvan öldürmek’ten dolayı şikayette bulundu.
Kaynak: DHA