6 Gündür Aranıyordu! 9 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber Geldi

Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl’de tatil yapan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 26 Mayıs’ta gezinti sırasında Haldizen Deresi’ne düşerek akıntıya kapıldı. Olayı gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, oğlunu kurtarmak için dereye atladı ancak başarılı olamadı. Telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yardım isteyen baba, Uzungöl esnafının desteğiyle durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 GÜNDÜR ARANIYORDU

100 kişilik kurtarma ekibi, 6 gün boyunca Haldizen Deresi’nde yoğun arama çalışmaları yürüttü. Dalgıçlar dere içinde tarama yaparken, kepçe ve demir çubuklarla dere yatağı ve taşlar kontrol edildi. Bugün öğle saatlerinde, AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, çocuğun suya düştüğü noktadan 2,2 kilometre aşağıda, taşlar arasında sıkışmış halde Faisal’in cansız bedenine ulaştı. İş makinesiyle kaldırılan taşın arasından dalgıçlar tarafından çıkarılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA