MSB'den Kritik Açıklama! İran'dan Türkiye'ye Göç Olur mu?

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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile İran arasında 7 gündür süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. MSB, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barışı tehdit ettiğini belirterek, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri bozuyor. Savaşın seyrini genişletecek söylem ve saldırılardan vazgeçilmeli” dedi.

HAVA SAHASI İHLALİ İDDİALARI YALANLANDI

Bakanlık, İsrail uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarını reddetti: “Saldırının ilk gününden itibaren hava hareketliliği takip edildi. İhlal ihtimaline karşı alarm reaksiyon uçaklarımız havalanarak sınırlarımız içinde devriye görevine başladı. İhlal söz konusu değil.”

SINIR GÜVENLİĞİ VE GÖÇ İDDİALARI

İsrail’in İran’a saldırıları sonrası “İran’dan Türkiye’ye göç dalgası” iddialarına yanıt veren MSB, “Sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kontrolsüz göç hareketliliği yok. Bu iddialar dezenformasyon niteliğinde olup somut veri bulunmuyor” açıklamasını yaptı. TSK’nın 7/24 sınır güvenliğini sağladığı, olası insani krizlere karşı da devlet kurumlarıyla koordineli şekilde hazır olduğu belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türkiye’nin hava savunma sistemlerine ilişkin sorulara MSB, “Yerli ve milli radar ve hava savunma sistemlerimizle çok katmanlı savunmayı güçlendiriyoruz. Harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde tutuluyor” yanıtını verdi.

ANADOLU KARTALI 2025 TATBİKATI

MSB, 23 Haziran-4 Temmuz 2025’te Konya’da düzenlenecek Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı’na ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün fiilî, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya’nın gözlemci olarak katılacağını duyurdu. Tatbikatın, hava unsurları arasında işbirliğini artırmayı, pilot ve hava savunma personelinin eğitim seviyesini yükseltmeyi ve müşterek harekât usullerini test etmeyi amaçladığı belirtildi. Tatbikat kapsamında hava-hava, hava-yer görevleri, elektronik harp ve dinamik hedefleme gibi eğitimler yapılacak.

Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, İsrail-İran çatışmasının diplomatik yolla çözülmesini savunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi