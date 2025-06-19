Kara Yaz! Savaş, Turizmi de Vurdu: Rezervasyonlar Bir Bir İptal Ediliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, turizm sezonuna büyük umutlarla girdiklerini ancak yaşanan gelişmelerin tüm beklentileri boşa çıkardığını belirtti. Demirhan, “Bütün otelcilerin umudu, okulların tatiliyle birlikte artacak yoğunluktu. Fakat şu an neredeyse tüm rezervasyonlar iptal edildi” dedi.

TURİZM'DE EN KÖTÜ SENARYO YOLDA

İran hava sahasının kapatılmasıyla birlikte sınır kapılarında yaşanan geçici hareketliliğe de değinen Demirhan, bu durumun turizme bir katkı sunmadığını vurguladı. Van üzerinden geçen kişilerin ise ya İran’dan kaçtığını ya da başka ülkelere geçmeye çalıştığını ifade eden Demirhan, bunun geçici bir hareketlilik olduğunu ifade etti. Demirhan, "Turizm açısından çok kötü bir senaryo bizi bekliyor” dedi. Öte yandan iç turizmde de beklenen canlanmanın yaşanmadığını aktaran Demirhan, kentteki otellerin önemli bir bölümünün kayıt dışı faaliyet gösterdiğini, bunun da sektöre büyük darbe vurduğunu dile getirdi.

'YÜZDE 90 ORANINDA BİR KAYIP YAŞIYORUZ'

Turizm işletmecisi Rıdvan Elibol da bölgedeki ekonomik kaybın büyük boyutlara ulaştığını belirtti. “İranlı turistlerimiz savaştan dolayı gelmiyor. Kapılar kapalı. Şehrimiz adeta boşaldı. Uçak seferlerinde de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gelirlerimiz neredeyse tamamen kesildi” diyen Elibol, Van’ın turizm gelirlerine bağımlı olduğunu ve şu anda yüzde 90 oranında bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'ÖN ÖDEMELER İADE EDİLDİ'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise, turizmin yanı sıra ticaretin de ciddi darbe aldığını kaydetti. “Biz hem İran’dan turist getiriyorduk hem de İran’a turlar düzenliyorduk" açıklamasını yapan Özgökçe, yaşanan iptaller nedeniyle ön ödemelerin iade edildiğini ifade etti.

Haziran ayıyla birlikte başlaması beklenen yoğun sezonun sekteye uğradığını aktaran Özgökçe, “Otellerimizin doluluk oranı yüzde 20-25’lere düştü. Şehirde neredeyse İranlı kalmadı. En büyük temennimiz, savaşın bir an önce sona ermesi" dedi.

Kaynak: ANKA