CHP'li Durmaz'dan Hükümete Tarım Çağrısı: Aracı Kazanıyor, Üretici zarar Ediyor

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, artan tarımsal girdi maliyetlerine dikkat çekerek üreticinin korunması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulunan Durmaz, çiftçilerin desteklenmeden tarımsal üretimin sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Durmaz, "Üretenin değil, aracıların ve ithalatçıların kollandığı bir düzende kırsal kalkınma mümkün değildir" diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Özellikle mazot, gübre, ilaç ve sulama giderlerindeki fahiş artışlara dikkat çeken Durmaz, yapısal destekler olmadan çiftçinin toprağa küseceği uyarısında bulundu.

ALIM FİYATLARI MALİYETİN GERİSİNDE

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 3 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı hububat alım fiyatları çiftçilerde hayal kırıklığı yarattı. TMO, makarnalık ve ekmeklik buğday için 13.500 TL/ton, arpa için ise 11.000 TL/ton fiyat belirledi. Ancak aynı gün mazotun litre fiyatı 47 TL iken bugün itibarıyla 53 TL'ye yükseldi. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 60 TL'yi bulabileceğini öngörüyor.

Durmaz, "2024'e göre buğday ve arpa fiyatları kâğıt üzerinde artmış gibi görünse de, girdi maliyetlerindeki %50-60'lık artış karşısında bu artışlar üreticiye nefes aldırmıyor. Çiftçi bırakın kazancı, maliyeti bile karşılayamıyor" dedi.

HAYVANCILIKTA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Sadece tarla üretimi değil, hayvancılık yapan çiftçiler de zor durumda. Durmaz, süt fiyatları ile yem maliyetleri arasındaki dengesizlik yüzünden birçok üreticinin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını söyledi. "Bu tablo sürdürülebilir değil. Üretici hızla sistem dışına itiliyor" diye konuştu.

Tarımda kullanılan mazottan alınan ÖTV ve KDV'nin çiftçiyi ezdiğini ifade eden Durmaz, bu vergilerin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi:

"Mazottan alınan ÖTV ve KDV, çiftçinin sırtına yüklenen en büyük kamburdur. Bu yük kaldırılmadıkça tarımsal üretimin sürdürülebilirliği kalmaz. Alım fiyatları da güncel maliyetlerle uyumlu şekilde yeniden düzenlenmelidir."

Durmaz, tarımsal üretimi güvence altına almak için "Hazine garantili tarım modeli" önerdi:

"Belirli tonajın altına düşen verimde üreticiye devlet desteği sağlanmalı. Çiftçiye, ‘ek ama ne olursa olsun yalnız değilsin' duygusu verilmelidir. Tarımda da güvence olmalı."



Durmaz'ın talepleri şöyle sıralandı: