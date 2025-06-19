Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlıca Badınca Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yayıldığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: ANKA
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