Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlıca Badınca Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başladı.

Rüzgarın da etkisiyle yayıldığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: ANKA