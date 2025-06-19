İstanbul’da Kritik Zirve! İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de olduğu 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması da bekleniyor.
İSRAİL-İRAN SAVAŞINA ÖZEL OTURUM
İstanbul’daki kritik zirveye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de katılacağı öğrenildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturumda gerçekleşecek. Öte yandan İsrail'in Gazze'de devam eden saldıralarında son durum ele alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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