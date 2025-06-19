İstanbul’da Kritik Zirve! İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de olduğu 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Kritik Zirve! İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması da bekleniyor.

İSRAİL-İRAN SAVAŞINA ÖZEL OTURUM

İstanbul’daki kritik zirveye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de katılacağı öğrenildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturumda gerçekleşecek. Öte yandan İsrail'in Gazze'de devam eden saldıralarında son durum ele alınacak.

İsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin Onayladıİsrail- İran Savaşının Ortasında Dikkat Çeken İlan! Trump İtiraf Etti, Putin OnayladıDünya
Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik AçıklamalarOrta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik AçıklamalarDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran İstanbul
Son Güncelleme:
Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti
Diyarbakır'da Korkunç Cinayet! 9 Yaşındaki Yasemin Öldürülmüş Halde Bulundu 9 Yaşındaki Yasemin Öldürülmüş Halde Bulundu
Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün
İstanbul’un Yanı Başındaki İki İlde Alarm! Gizli Felaketin Eşiğindeler... İlk Sinyal Geldi İstanbul’un Yanı Başındaki İki İlde Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak TEMU'dan Türkiye İçin 1 Günde Teslimat Kararı
Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti Teknoloji Devi Çalışan Yerine Yapay Zekayı Seçti
Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği