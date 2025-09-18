Kırklareli'nde Denize Giriş Yasağı: 3 Gün Kısıtlama

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, elverişsiz hava şartları nedeniyle 18-20 Eylül tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşları can güvenliği için uyarılara uymaya çağırdı.

Vize Kaymakamlığı, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle önemli bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamada, 18 Eylül’ten 20 Eylül’e kadar ilçede denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, sert rüzgarlar ve dalgalı deniz gibi hava koşullarının can güvenliğini riske attığı belirtilerek, vatandaşların bu süre boyunca sahillerden uzak durması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yasağa uyulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği için yapılan uyarıları dikkate almaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kaynak: İHA

Kırklareli
