Kırklareli'nde 44 Yıldan Fazla Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Kırklaeli'nde "hırsızlık" suçlarından 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D'yi yakaladı.
Kırklareli'nde bir hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
