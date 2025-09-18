Aydın'da Yağ Dolu Tavadan Çıkan Yangın Mutfağı Kül Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızartma yağından çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2053 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. isimli ev sahibi kızartma yapmak için yağ dolu tavayı ocağa koydu.

Bir süre sonra tavadaki yağ alev aldı. Elektriğin gittiğini fark eden ev sahibi M.E., mutfağa girdiğinde kızartma yağının ve aspiratörün alev aldığını fark etti.

MUTFAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

M.E.’nin oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, M.E. ve oğlu doğalgazı kapatarak aşağıya indi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, evin içine dolan duman tahliye edildi. Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın sonrası mutfak kullanılamaz hale geldi.

'MADDİ HASAR VAR'

Evdeki elektriklerin gitmesinin ardından yangını fark ettiğini ifade eden ev sahibi M.E., "Ocağın üstünde yağ unutmuşum. Ondan sonra baktım elektrik kesildi. Mutfağı açtım, aspiratör yanmaya başlamış. Hemen oğlum itfaiyeyi aradı. Ben de doğalgazı kestim. İtfaiye geldi, müdahale etti. Çok şükür biz de bir şey yok ama maddi hasar var biraz" dedi.

Kaynak: AA