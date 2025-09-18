Muğla’da Şap Hastalığı İçin Yeni Adım! 1 Ayda 240 Bin Hayvan Aşılanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şap hastalığının Türkiye’de yeni bir tipinin görülmeye başlanmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü birçok ilde alarm vermişti.

Şap hastalığının sığır, manda, koyun, keçi ve domuz gibi evcil ve yabani çift tırnaklı hayvanlarda görüldüğünü belirten İl Müdürü Seyfettin Baydar, geçtiğimiz hafta pazartesi günü itibarıyla başlayan aşılama çalışmalarıyla 15 Ekim’e kadar 240 bin hayvanın aşılanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Baydar, aşılama çalışmalarının yanında üreticilerin bilinçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

BULAŞICILIK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Şap hastalığıyla mücadelede en önemli adım aşılamadır. Üreticilerimizin işletmelerinde bulunan tüm hayvanlarını, gebeler de dahil olmak üzere mutlaka aşılatmaları gerekiyor” diye belirten Baydar hastalığın bulaşıcılığının son derece yüksek olduğunu ifade etti.

Virüsün uzun süre çevrede canlı kalabildiğini söyleyen Baydar, "Şap virüsü saman ve altlık materyalinde 20 haftaya kadar, dışkıda yaz aylarında 14 gün, idrarda 39 gün, toprakta ise mevsime bağlı olarak 3 ila 28 gün canlı kalabilmektedir. Bu da hastalığın kontrolünü zorlaştırmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA