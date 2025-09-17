Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Beytaşı köyünde ormanlık alanda yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet birimleri ile 1 jandarma helikopteri, 30 jandarma personeli ve 1 jandarma TOMA'sı sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları ve vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Tunceli Orman yangınları
