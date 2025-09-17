Cem Adrian'dan Gazze 'Çığlığı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Cem Adrian sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Adrian, İsrail'in saldırılarına insanlığın sessiz kalmasının büyük bir utanç olduğunu kaydetti.

Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."

Kaynak: AA