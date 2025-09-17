Cem Adrian'dan Gazze 'Çığlığı'

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı devam ederken, sanat dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Cem Adrian sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, İsrail'in saldırılarının insanlık adına utanç olduğunu yazdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Cem Adrian sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Adrian, İsrail'in saldırılarına insanlığın sessiz kalmasının büyük bir utanç olduğunu kaydetti.

Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."

