Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' isimli şarkısına erişim engeli talebinde bulundu.

Mabel Matiz'in Şarkısına Erişim Engeli Talebi!
Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ isimli şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli talep edildi. Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Mahkemeye sunulan dilekçede şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği iddiaları yer aldı.

Vatandaşların, CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları belirtildi.

