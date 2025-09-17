Mabel Matiz'in Şarkısına Erişim Engeli Talebi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ isimli şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli talep edildi. Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Mahkemeye sunulan dilekçede şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği iddiaları yer aldı.

Vatandaşların, CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi