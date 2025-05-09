Bursa’da Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 25 Bin Lira Ceza Yedi

İnegöl’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü Süleyman Y., takip sonucu yakalandı. 0.70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 25 bin 389 lira ceza kesildi.

Bursa’da Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 25 Bin Lira Ceza Yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ‘Güven ve Huzur’ uygulamasında, ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. 150 kişilik polis ekibinin görev aldığı uygulamada, 430 araç kontrol edilirken, 520 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik yönünden eksiklikleri bulunan 32 araç sürücüsüne toplam 125 bin lira ceza uygulandı.

Uygulama sırasında, 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Y., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takip sonucu aracı durdurulan sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Süleyman Y.’ye, alkollü araç kullanmak, makas atmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplam 25 bin 389 lira para cezası kesildi. ‘Güven ve Huzur’ uygulaması, dronla havadan da görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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