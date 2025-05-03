Afyonkarahisar’da Havaya Ateş Açan Gençler Polisten Kaçamadı

Afyonkarahisar’da trafikte tehlike saçan ve havaya ateş açtığı ihbar edilen iki genç, polisin 15 dakikalık kovalamacası sonucu yakalandı. Araçta pompalı tüfek ele geçirilirken, sürücüye 17 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

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Afyonkarahisar’da Havaya Ateş Açan Gençler Polisten Kaçamadı

Afyonkarahisar’da, Susuz Kavşağı’ndan şehir merkezine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrası asayiş ve trafik ekipleri, belirtilen güzergâhta alarma geçti. Şüpheli aracı fark eden polis, “dur” ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başlattı.

Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan araç, yaklaşık 15 dakikalık takibin ardından Tuna Caddesi’nde kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan E.C.C. (18) ve E.E.Y. (20) gözaltına alındı. Polis, araçta yaptığı aramada bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücüye, tehlikeli hareketleri ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 17 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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