5 Yıl Sonra Şehitliği İptal Edildi, Aile Yıkıldı: SGK 1,5 Milyon Lirayı Geri İstiyor

İdlib’de görev yaparken hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tekin Tuturga için verilen "şehit" kararı SGK tarafından iptal edildi. Mahkeme sonrası hem maaş kesildi hem de aileden 1,5 milyon TL geri istendi. Eşi ve üç kız çocuğuyla yaşam mücadelesi veren aile, büyük mağduriyet yaşıyor.

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5 Yıl Sonra Şehitliği İptal Edildi, Aile Yıkıldı: SGK 1,5 Milyon Lirayı Geri İstiyor
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2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde yürüttüğü operasyon kapsamında görevli olan Özel Harekat Polisi Tekin Tuturga, istirahat sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İlk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 Yıl Sonra Şehitliği İptal Edildi, Aile Yıkıldı: SGK 1,5 Milyon Lirayı Geri İstiyor - Resim : 1

ŞEHİT MAAŞI BAĞLANDI AMA...

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Tuturga için Adana’da askeri tören düzenlendi. Tören sırasında şehit ilan edilen polis memurunun ailesine “Şehit Belgesi” verildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından maaş bağlandı. Ancak SGK, yıllar sonra yaptığı incelemede Tuturga’nın kalp hastalığı nedeniyle vefat ettiğini öne sürerek “şehitlik” statüsünü geçersiz saydı. Açtığı davada, Tuturga’nın görev sırasında değil, mevcut bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği gerekçesiyle ailesine bağlanan maaşın iptal edilmesini talep etti.

5 Yıl Sonra Şehitliği İptal Edildi, Aile Yıkıldı: SGK 1,5 Milyon Lirayı Geri İstiyor - Resim : 2

MAHKEME 'SGK HAKLI' DEDİ

Mahkeme SGK’nın talebini haklı bularak, aileye yapılan aylık ödemesini durdurdu. Kararın ardından SGK, dava süresince ödenen toplam 1,5 milyon TL’lik meblağın da iadesini istedi. Böylece, şehit olarak defnedilen bir polis memurunun ailesi, hem maaşından oldu hem de borçlandırıldı.

AİLE MAĞDUR

Tuturga'nın geride bıraktığı eşi ve üç kız çocuğu, bu süreçte büyük mağduriyet yaşadı. Ailenin en büyük kızı tıp fakültesinden yeni mezun olurken, diğer iki kız da eğitimlerine devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, aileyle görüştüğünü belirterek, “Eşi iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ödeme gücü yok. SGK’nın daha hassas davranması lazım.” dedi.

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Kaynak: Sözcü

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