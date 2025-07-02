Havaş'ta Üst Düzey Atama

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Hâlihazırda İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Bozdemir, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Havaş Hırvatistan Genel Müdürü olarak Zagreb Havalimanı’nda görev yapan Mutlu Başkan ise aynı tarihten itibaren Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Mutlu Başkan’ın yeni görevine geçişiyle birlikte, Havaş Hırvatistan Operasyon Direktörü olan Perica Anić, mevcut görevine ek olarak geçici olarak Ülke Direktörü görevini de yürütecek.

ÜST DÜZEY ATAMALARIN ARKA PLANI

Yeni atamalar, şirketin özellikle antrepo ve kargo operasyonlarındaki büyüme ivmesini desteklemek ve operasyonel etkinliği artırmak amacıyla yapıldı. Havaş’ın yurt dışı yapılanmasını da kapsayan bu adımlar, uluslararası pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

MEHMET BOZDEMİR KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Mehmet Bozdemir, 1995 yılında Havaş’ta göreve başladı. İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarında yöneticilik yapan Bozdemir, 2015 yılından bu yana İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

MUTLU BAŞKAN KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Mutlu Başkan, kariyerine 2000 yılında başladı. 2002 yılında Havaş’a katılan Başkan, çeşitli birimlerde görev aldı. Strateji, planlama, operasyon ve iş geliştirme alanlarında uzmanlaşan Başkan, 2022’den bu yana Zagreb Havalimanı’ndaki Havaş Hırvatistan ofisinde Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

PERICA ANIĆ KİMDİR?

Zagreb Üniversitesi Trafik Mühendisliği mezunu olan Perica Anić, 1999 yılında Zagreb Havalimanı’nda kariyerine adım attı. Kargo operasyonları, satış ve pazarlama alanlarında görev aldıktan sonra, 2020 yılında MZLZ Ground Handling Services’te Operasyon Direktörü oldu. 2022’de Havaş’ın bu şirketi satın almasıyla aynı pozisyonda görevine devam etti.

HAVAŞ HAKKINDA

Merkezi İstanbul’da bulunan Havaş, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren lider yer hizmetleri şirketlerinden biri. Yıllık 560 binin üzerinde uçuşa hizmet sunan şirket, 1 milyon tonun üzerinde kargo, 100 milyondan fazla bagaj taşıyor ve 160 milyonu aşkın yolcuya ulaşıyor. ISAGO sertifikasına sahip olan Havaş; yer hizmetleri, kargo ve antrepo hizmetlerinin yanı sıra şehir içi yolcu taşımacılığı alanında da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi