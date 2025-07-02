Fiyatı En Çok Ucuzlayan ve En Çok Zamlanan Ürünler Belli Oldu: Listenin Zam Şampiyonu Bakın ne Oldu

İstanbul Ticaret Odası, Haziran ayında perakende fiyatı en fazla artan ve düşen ürünleri açıkladı. Listede zam şampiyonu yüzde 44’lük artışla kiraz olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 31 gerilemeyle karpuz oldu.

Fiyatı En Çok Ucuzlayan ve En Çok Zamlanan Ürünler Belli Oldu: Listenin Zam Şampiyonu Bakın ne Oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), Haziran 2025 dönemine ait perakende fiyat hareketlerini değerlendirdi. Aylık bazda yapılan fiyat analizine göre, İstanbul’da en fazla zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu. Özellikle gıda grubundaki sert fiyat değişimleri dikkat çekerken, bazı ürünlerdeki artış oranları rekor seviyelere ulaştı.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK ZAMLANAN ÜRÜN KİRAZ

İTO’nun verilerine göre, Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,29’luk artışla kiraz oldu. Kirazı, yüzde 41,37 ile limon ve yüzde 25,86 ile deniz-havuz kıyafetleri takip etti. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte meyve ve tatil harcamalarında gözle görülür artışlar yaşandı.

Fiyatı En Çok Ucuzlayan ve En Çok Zamlanan Ürünler Belli Oldu: Listenin Zam Şampiyonu Bakın ne Oldu - Resim : 1

Fiyatı artan diğer ürünler arasında ise dikkat çekenler şunlar oldu:

Uçak bileti: %13,50
Günlük araba kiralama: %11,30
Meyve suyu (lt): %10,02
Soğuk çay (lt): %9,10
Antep fıstığı: %8,83
Elma: %8,80
Patlıcan: %7,81
Kola (lt): %7,39
Ekmek: %6,35

Toplamda, endekste yer alan 336 temel üründen 180’inin fiyatı artış gösterdi.

FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN KARPUZ

Fiyatı En Çok Ucuzlayan ve En Çok Zamlanan Ürünler Belli Oldu: Listenin Zam Şampiyonu Bakın ne Oldu - Resim : 2

Haziran ayında tüketiciyi en çok sevindiren ürün ise karpuz oldu. Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun fiyatı bir önceki aya göre %31,51 geriledi.

İşte fiyatı ucuzlayan diğer ürünler:

Taze fasulye: %26,60
Sarımsak: %16,25
Edebi kitaplar: %15,01
Kuru soğan: %11,64
Yumurta: %10,15
Şehirlerarası otobüs bileti: %9,49
Muz: %7,29
Patates: %6,54
Kabak: %4,68
LPG: %3,70
Oyuncak: %3,45
Dolmalık biber: %2,75
Ispanak: %2,66
Kıvırcık: %1,95
Barbunya: %1,66

Fiyatı gerileyen ürün sayısı ise 46 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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