Emeklilere Büyük Jest yapıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Oldu

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Artan yaşam maliyetlerinin emekliler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla başlatılan destekler, masrafsız tatil ve sosyalleşme imkânı sunuyor. Emeklilere yönelik ücretsiz hizmetlerle hem psikolojik hem fiziksel refah hedefleniyor.

ETKİNLİKLERLE DOLU HAREKETLİ BİR EMEKLİLİK

Yaz ayları boyunca sürdürülecek programlar kapsamında, emekliler çeşitli etkinliklerle bir araya geliyor. Deniz gezileri, sahil etkinlikleri, oyunlar ve toplu aktivitelerle emeklilerin aktif yaşam sürmeleri teşvik ediliyor.

SAHİLDE SERİNLİK, PLAJDA EĞLENCE

Emekliler için organize edilen geziler kapsamında Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’nda gün boyu etkinlikler düzenleniyor. Gönüllerince denize giren emekliler, sıcak yaz günlerinde serinliğin ve sosyal ortamın tadını çıkarıyor.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, yapılan faaliyetlerin amacına ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığını koruyacak aktiviteler planlıyoruz. Temel hedefimiz; Emekli Evlerimizin planlaması dâhilinde oturan değil, hareket eden bir emeklilik süreci yaşatmak."

SOSYAL HAYATTAN KOPMAYAN YAŞAM

Kentteki Emekli Evleri aracılığıyla hayata geçirilen bu projelerle, emeklilerin toplumsal yaşamla bağları güçlendirilerek, yalnızlaşmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yaz boyunca sürecek olan etkinlikler, emeklilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA