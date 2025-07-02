Haziranda Dış Ticarette Büyük Açık! Yüzde 38,8 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığının 41 milyar 257 milyon dolara yükseldiğini açıklamıştı. Kurumun açıklamasında ihracatın ihracatı karşılama oranının ise yüzde 72,9 olduğu kaydedilmişti.

Son rakamların ardından Haziran Dış Ticaret Rakamları da belli oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 38,8 artışla 8,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haziran 2025 dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Haziran ayında ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 20,5 milyar dolar olduğunu da açıkladı.

Bakan Bolat “Haziranda ithalat yüzde 15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu" dedi.

'BAYRAM ETKİSİ VAR'

Bakan Bolat'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

İlk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. İşsizlik oranı geriledi. İhracatta da ilk 6 ayı olumlu bir tabloda geçirdik. İhracatımız haziran ayında yüzde 8 artarak 20 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Burada Kurban Bayramı etkisi var.

7'SİNDE GERİLEME OLDU'

6 ayın 5'in ihracatımızda artış oldu. Şubat ayında yüzde 3'lük bir gerileme vardı. Bu yüzde 8'lik artış son bir yılın en yüksek aylık oranı olarak ortaya çıktı.

Bu moral verici umut verici bir gelişme. İlk 6 aylık ihracatımız yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 25 ayın 14'ünde aylık rekorlar kırdık, 18'inde yükseliş sağladık. 7'sinde ise gerileme oldu.

Kaynak: AA