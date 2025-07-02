Türkiye'de Bir İlk Oldu! İETT'de Yeni Dönem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, teknik muayene süreçlerinde dijitalleşmeye giderek önemli bir dönüşüme imza attı. Kurumun kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sistemle tüm kontroller artık dijital platform üzerinden yürütülüyor. Böylece hem denetim süreçleri hızlandı hem de yılda 100 bin sayfa kağıttan tasarruf sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İETT'nin 10 farklı garajında uluslararası standartlara uygun şekilde hizmet veren Teknik Muayene İstasyonları, yeni dijital sistemle daha etkin ve şeffaf bir yapıya kavuştu. Motor, fren sistemi ve sinyal lambaları başta olmak üzere toplam 16 başlık altında 170 teknik kriter üzerinden yapılan kontroller, artık anlık olarak sisteme kaydediliyor.
SÜREÇLER ŞEFFAFLAŞTI, KAĞIT KULLANIMI AZALDI
Yeni uygulama sayesinde araç kaptanları muayene işlemlerini eş zamanlı olarak takip edebiliyor. Sistem üzerinden arşivlenen veriler, hem kurum içi hem de bağımsız denetim süreçlerinde kolay erişim sağlıyor. Tüm teknik muayene kayıtlarının dijital ortama aktarılmasıyla yıllık yaklaşık 100 bin sayfa kağıt kullanımının önüne geçilmiş oldu. Bu adım, İETT’nin çevre dostu hedefleriyle de örtüşüyor.
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DE DAHİL EDİLECEK
Tamamı İETT mühendisleri tarafından dış kaynak kullanılmadan hayata geçirilen Dijital Teknik Muayene Sistemi, sadece İETT’ye ait araçlarla sınırlı kalmayacak. Uygulamanın yakın zamanda İstanbul’daki tüm Özel Halk Otobüslerine de entegre edilmesi planlanıyor.
Böylece bu araçların da yılda en az iki kez dijital muayeneden geçmesi zorunlu hale gelecek.