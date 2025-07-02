Türkiye'de Bir İlk Oldu! İETT'de Yeni Dönem

SÜREÇLER ŞEFFAFLAŞTI, KAĞIT KULLANIMI AZALDI

Yeni uygulama sayesinde araç kaptanları muayene işlemlerini eş zamanlı olarak takip edebiliyor. Sistem üzerinden arşivlenen veriler, hem kurum içi hem de bağımsız denetim süreçlerinde kolay erişim sağlıyor. Tüm teknik muayene kayıtlarının dijital ortama aktarılmasıyla yıllık yaklaşık 100 bin sayfa kağıt kullanımının önüne geçilmiş oldu. Bu adım, İETT’nin çevre dostu hedefleriyle de örtüşüyor.