Sigara İçene Vergi Darbesi! Dev Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025’in ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %12,92 oranında yükseldi. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, ekonomistlerin tahminlerine göre haziran verileriyle birlikte yılın ilk yarısında ÜFE artışı %15’e ulaşacak. Bu artış, Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) doğrudan etkilediği için sigara fiyatlarında da otomatik bir zam gündeme gelecek. Beklenen artışla birlikte sigara fiyatlarına ortalama 10 TL, en az ise 8 TL zam gelmesi öngörülüyor.

EN UCUZ SİGARA 80 TL’Yİ GÖRECEK

Piyasadaki en yaygın üç sigara markasının giriş seviyesindeki ürünleri şu anda 70 TL seviyesindeyken, zam sonrası bu fiyat 80 TL’ye çıkacak. Orta fiyat grubundaki sigaralar ise 90 TL bandına yükselecek.

ÖTV ARTIŞI OTOMATİK OLARAK YANSIYOR

Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV her 6 ayda bir ÜFE oranında otomatik olarak güncelleniyor. Bu mekanizma nedeniyle temmuz ayında sigara fiyatlarında yukarı yönlü bir revizyon kaçınılmaz hale geliyor.

VERGİ YÜKÜ 65 LİRAYA ULAŞACAK

Sigara fiyatlarının önemli bir kısmı vergilerden oluşuyor. Vergi sistemi; nispi (oransal), asgari maktu ve maktu olmak üzere üç bileşenden oluşuyor. Nispi ÖTV, sigara fiyatının %50’si oranında uygulanıyor. Ayrıca her bir sigara dalı için 1,8313 TL tutarında asgari maktu vergi alınıyor. Bu, 20’lik bir paket için şu an 36,62 TL’ye denk geliyor. %15’lik ÜFE artışıyla bu tutar 42,11 TL’ye çıkacak.

Yasal düzenlemeye göre, asgari maktu vergi sigara fiyatının en az %50’si kadar olmalı. Bu durumda sigaranın perakende fiyatı da en az 84,22 TL’ye yükselmek zorunda.

Öte yandan, paket başına uygulanan sabit maktu vergi de 10,50 TL’den 12,07 TL’ye çıkacak. Asgari maktu ve maktu vergiler birlikte değerlendirildiğinde, toplam ÖTV tutarı 47,12 TL’den 54,12 TL’ye ulaşacak. Buna KDV de eklendiğinde, toplam vergi yükü en az 64,94 TL olacak.

Mart’ta Yapılan Değişiklikler ve Enflasyona Etkisi

Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralarda uygulanan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmış, buna karşılık nispi vergi oranı %53,5’ten %50’ye düşürülmüştü. Bu değişiklikle birlikte, sigara fiyatlarına maliyet artışlarının yansıma oranı azaldı. Önceden 1 TL’lik maliyet artışı nihai fiyata 7,5 TL olarak yansırken, bu çarpan 3,8’e düşürüldü. Bu sayede enflasyon üzerindeki baskının bir miktar azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Habertürk