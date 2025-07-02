Türkiye Borç Sarmalında: Kredi Kartları Patladı, Her Dört Kişiden Biri İcralık

Türkiye derinleşen ekonomik krizle boğuşurken, vatandaşların alım gücü alarm veriyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, her dört kişiden birinin yasal takipte olduğunu ve milyonlarca ailenin icra tehdidi altında yaşadığını açıkladı. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 691 milyar lirayı aşarken, yılın ilk altı ayında icraya gelen dosya sayısı 5 milyona yaklaştı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Türkiye Borç Sarmalında: Kredi Kartları Patladı, Her Dört Kişiden Biri İcralık
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Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, vatandaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürüyor. Enflasyonun yüksek seyretmesiyle birlikte temel gıda, kira ve enerji maliyetleri hızla artarken, sabit gelirli kesim geçim sıkıntısı yaşıyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların borç yükündeki artışa dikkat çekerek, Türkiye'de her dört kişiden birinin yasal takipte olduğunu, milyonlarca ailenin icra tehdidi altında yaşadığını açıkladı.

Başevirgen, borç sarmalının derinleştiğini ve halkın kredi kartından kredi kartına borç taşıyarak hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Türkiye Borç Sarmalında: Kredi Kartları Patladı, Her Dört Kişiden Biri İcralık - Resim : 1

4 TRİLYONU AŞTI!

Resmi verilere göre, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 691 milyar lirayı aşarken, 2025 yılı başından bu yana bankaların icraya verdiği borç miktarında yüzde 62'lik artış yaşandı. Başevirgen, "Yılın ilk altı ayında icra dairelerine 4 milyon 914 bin yeni dosya geldi. Toplam derdest dosya sayısı ise 23 milyon 850 bine ulaştı. Bu, neredeyse her dört kişiden birinin icralık olduğu anlamına geliyor" dedi.

Türkiye Borç Sarmalında: Kredi Kartları Patladı, Her Dört Kişiden Biri İcralık - Resim : 2

Başevirgen, "İnsanlar artık borçla yaşıyor, maaş gününü beklemeden veresiye alışveriş yapıyor. Asgari ücretliler, emekliler kredi kartıyla günü kurtarmaya çalışıyor. 2024'te sadece faiz ödemelerine 856 milyar lira harcandı; yıl sonunda bu rakam 1 trilyon lirayı geçecek" diye konuştu.

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Başevirgen, iktidara seslenerek acil çözüm önerilerini sıraladı:

  • Asgari ücret ve emekli maaşları insanca yaşam seviyesine çıkarılmalı
  • Borçlulara faizsiz yapılandırma hakkı tanınmalı
  • İcra tehdidi altındaki aileler için sosyal koruma fonları kurulmalı
  • Vergi adaleti sağlanarak yük zenginlere de paylaştırılmalı
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