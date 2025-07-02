TOKİ 9 İlde 643 Konut ve 232 İş Yerini Açık Artırmayla Satışa Sunuyor

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Açık artırmalara katılmak isteyenler, İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek etkinliklere fiziki olarak katılabilecek. Ayrıca isteyenler, Emlak Müzayede platformu üzerinden çevrim içi olarak da açık artırmaya dâhil olabiliyor. İnternet üzerinden katılım için başvurular satıştan bir iş günü önce tamamlanmalı.

HANGİ GÜN HANGİ İLDE SATIŞ YAPILACAK?

Program kapsamında:

1 Temmuz’da bazı illerde satışlar başladı.

2 Temmuz’da Samsun’da 257 konut ve 16 iş yeri açık artırmaya çıkacak.

3 Temmuz’da Bingöl’de 165 konut ve 150 iş yeri, Diyarbakır’da ise 40 konut satışta olacak.

Açık artırmalar her gün saat 10:30'da başlayacak.

TEMİNAT TUTARLARI MUHAMMEN BEDELE GÖRE DEĞİŞİYOR

Katılım için ödenmesi gereken teminat bedelleri, satışa sunulan gayrimenkulün muhammen bedeline göre farklılık gösteriyor:

3.000.000 TL’ye kadar olanlar için 300.000 TL

3.000.001 – 6.000.000 TL arası için 600.000 TL

6.000.001 – 12.000.000 TL arası için 1.200.000 TL

12.000.001 – 24.000.000 TL arası için 2.400.000 TL

24.000.001 TL ve üzeri için 4.800.000 TL

AYRINTILAR EMZAK MÜZAYEDE PLATFORMUNDA

Satışla ilgilenenler detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Açık artırmalar kapsamında satışa sunulan konut ve iş yerlerine sahip olmak isteyenler için süreç hem fiziksel hem dijital ortamda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi