Türkiye’nin En Büyük İhracatçı Firmaları Belli Oldu

STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIMLAR ARTIYOR

TİM verilerine göre, firmalar yeşil enerji, elektronik üretim, otomotiv yan sanayi, iklimlendirme sistemleri ve gıda teknolojileri gibi stratejik alanlarda yatırımlarını artırıyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda hem firma sayısının hem de ihracat tutarlarının artmasını beraberinde getirecek.

Ülkenin ihracat hacmindeki büyüme, sanayi ve üretim alanlarındaki gelişmelerle paralel ilerliyor. Açıklanan listede yer alan şirketler, Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran en önemli aktörler olarak öne çıkıyor.