Türkiye’nin En Büyük İhracatçı Firmaları Belli Oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan “2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma” listesi açıklandı. Ülke genelinden çok sayıda güçlü firma, ihracat performanslarıyla listeye girmeyi başardı. Türkiye’nin dış ticaretinde söz sahibi olan bu şirketler, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektronik ve beyaz eşya sektörünün öncüleri Vestel Ticaret A.Ş. ve Arçelik A.Ş., listede üst sıralarda yer aldı. Vestel 11., Arçelik ise 12. sırada yer alarak liderliklerini sürdürdü. Kimya ve gaz üretimi alanında faaliyet gösteren HABAŞ 23. sırada kendine yer buldu. Demir çelik sektöründen Borçelik Çelik ise 57. sırada listede yer aldı.
OTOMOTİV VE SANAYİ SEKTÖRÜ AĞIRLIKTA
Listede yer alan firmaların büyük kısmı otomotiv, makine, iklimlendirme ve tarım teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Bosch Termoteknik, Maxion İnci Jant, Norm Civata, Schneider Elektrik ve Sarten Ambalaj gibi öncü şirketler, ihracat başarılarıyla dikkat çekti.
GIDA, TARIM VE PLASTİK SEKTÖRÜ FİRMALARI DA LİSTEDE
Gıda ve tarım sektöründen Uçak Kardeşler Gıda, Yonca Gıda, Özgür Tarım, Abalıoğlu Lezita ve Osman Akça Tarım gibi firmalar da listede yer aldı. Ayrıca Polinas Plastik, Inter Abrasiv ve Ferrero Türkiye gibi şirketler de ihracat performanslarıyla öne çıktı.
STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIMLAR ARTIYOR
TİM verilerine göre, firmalar yeşil enerji, elektronik üretim, otomotiv yan sanayi, iklimlendirme sistemleri ve gıda teknolojileri gibi stratejik alanlarda yatırımlarını artırıyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda hem firma sayısının hem de ihracat tutarlarının artmasını beraberinde getirecek.
Ülkenin ihracat hacmindeki büyüme, sanayi ve üretim alanlarındaki gelişmelerle paralel ilerliyor. Açıklanan listede yer alan şirketler, Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran en önemli aktörler olarak öne çıkıyor.
2024 YILI RAKAMLARINA GÖRE TİM TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ
11 VESTEL TİCARET A.Ş.
12 ARÇELİK A.Ş.
23 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL END. A.Ş.
57 BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
106 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A. Ş.
122 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
132 MAXION İNCİ JANT SANAYİ A.Ş.
141 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
157 NORM CIVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
158 YONCA GIDA SANAYİ İŞLT. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
160 SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
180 SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
208 VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
217 ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
226 İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
294 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
312 UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş.
317 VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
319 FERRERO TÜRKİYE ÇİK. VE TAR. ÜRN. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
321 MAXION JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
327 ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
333 KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
338 YORGLASS CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
388 OSMAN AKÇA TARIM ÜRN. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
439 ABALIOĞLU BALIK VE GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş.
476 POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
479 ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ A.Ş.
528 İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
606 TİRYAKİLER OTO MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
636 TİRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
638 TELATEKS TİC.KOMPOZİT SAN. A.Ş.
734 OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
754 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
798 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
814 SARIGOZOĞLU HİDR. MAK. VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
890 TUĞRUL TARIM VE PETROL ÜRN. TİCARET VE SAN. A.Ş.
904 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
961 KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SAN. TİC.A.Ş.