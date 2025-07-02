Araç Sahibi Olan 3,5 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor! Bunu Yapmayan Yandı, Tümden Geçersiz Olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirmek için başvuruda bulundu. Ancak hala milyonlarca kişi eski tip belgelerini kullanmaya devam ediyor.