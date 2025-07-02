Araç Sahibi Olan 3,5 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor! Bunu Yapmayan Yandı, Tümden Geçersiz Olacak
Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi, 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemedikleri takdirde trafikte geçerli belgeye sahip olmayacak. Yenileme işlemi yapılmayan belgeler bu tarihten sonra geçersiz hale gelecek.
Kaynak: AA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirmek için başvuruda bulundu. Ancak hala milyonlarca kişi eski tip belgelerini kullanmaya devam ediyor.
15 LİRA YERİNE 7.438 LİRA ÖDEME RİSKİ
31 Temmuz 2025'e kadar başvuruda bulunanlar yalnızca 15 lira ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak bu tarihin kaçırılması halinde B sınıfı sürücü belgeleri için ödenecek yenileme bedeli 7.438 liraya yükselecek.
BAŞVURULAR RANDEVUYLA YAPILIYOR
Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ya da “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvuru yapabiliyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, 15 liralık ödeme makbuzu, yetkili sağlık kuruluşundan alınan sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve MERNİS sistemine kayıtlı açık adres yer alıyor.
YENİ BELGELER PTT İLE ADRESE GÖNDERİLİYOR
Başvurusu tamamlanan kişilerin yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün olabiliyor. Geçici belgeler, nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebiliyor.