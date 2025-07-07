AKP mi Yoksa CHP mi? En Fazla Üyesi Olan Siyasi Parti Belli Oldu! Zirvedeki Parti Fark Attı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. 180 siyasi parti arasında en çok üyeye sahip parti AKP oldu. Bazı partilerin üye sayısındaki artış dikkat çekti.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayıları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna sunuldu. 180 partiyi kapsayan veriler, partilerin halkla kurduğu bağın gücünü ve teşkilat yapılarının genişliğini ortaya koydu.
AKP AÇIK ARA ÖNDE
Verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 10 milyon 878 bin 733 üyeyle Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisi olma unvanını korudu. İktidar partisini, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti.
MECLİS'TEKİ PARTİLERİN ÜYE SAYILARI
MHP: 497 bin 428
İYİ Parti: 392 bin 803
DEM Parti: 15 bin 912
Saadet Partisi: 246 bin 842
YENİDEN REFAH PARTİSİ HIZLA YÜKSELİYOR
Üye sayısında dikkat çeken partilerden biri de Yeniden Refah Partisi oldu. 650 bin 73 üyeye ulaşan parti, birçok köklü siyasi oluşumu geride bıraktı.
DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI
Demokrat Parti: 315 bin 786
DEVA Partisi: 129 bin 112
Büyük Birlik Partisi (BBP): 111 bin 34
Zafer Partisi: 72 bin 423
Gelecek Partisi: 62 bin 243
Memleket Partisi: 50 bin 140
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 36 bin 44
Anahtar Parti: 42 bin 851
Demokratik Sol Parti (DSP): 23 bin 10
Anavatan Partisi: 22 bin 895
HÜDA PAR: 15 bin 374
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): 13 bin 908
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6 bin 882
Kaynak: AA