AKP mi Yoksa CHP mi? En Fazla Üyesi Olan Siyasi Parti Belli Oldu! Zirvedeki Parti Fark Attı

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Türkiye genelinde faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayıları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna sunuldu. 180 partiyi kapsayan veriler, partilerin halkla kurduğu bağın gücünü ve teşkilat yapılarının genişliğini ortaya koydu.

AKP AÇIK ARA ÖNDE

Verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 10 milyon 878 bin 733 üyeyle Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisi olma unvanını korudu. İktidar partisini, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti.

MECLİS'TEKİ PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

MHP: 497 bin 428

İYİ Parti: 392 bin 803

DEM Parti: 15 bin 912

Saadet Partisi: 246 bin 842

YENİDEN REFAH PARTİSİ HIZLA YÜKSELİYOR

Üye sayısında dikkat çeken partilerden biri de Yeniden Refah Partisi oldu. 650 bin 73 üyeye ulaşan parti, birçok köklü siyasi oluşumu geride bıraktı.

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Demokrat Parti: 315 bin 786

DEVA Partisi: 129 bin 112

Büyük Birlik Partisi (BBP): 111 bin 34

Zafer Partisi: 72 bin 423

Gelecek Partisi: 62 bin 243

Memleket Partisi: 50 bin 140

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 36 bin 44

Anahtar Parti: 42 bin 851

Demokratik Sol Parti (DSP): 23 bin 10

Anavatan Partisi: 22 bin 895

HÜDA PAR: 15 bin 374

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): 13 bin 908

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6 bin 882

Kaynak: AA