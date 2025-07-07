Bir Kritik Temas Daha! Tarih Verildi: DEM Parti Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Görüşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni bugün Beştepe'de ağırladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın yanı sıra, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da hazır bulundu.

DEM Parti görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirirken, yapılan yazılı açıklamada, sürecin yeni bir aşamaya girdiği ve karşılıklı iradenin sürdüğü vurgulandı.

BİR KRİTİK TEMAS DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da DEM Parti heyetini kabul edecek.

Bakanı Yılmaz Tunç, yarın saat 13.30'da DEM Parti heyeti ile görüşecek. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (8 Temmuz Salı) saat 13:30'da Adalet Bakanı ile görüşecektir."

Kaynak: Haber Merkezi