Külliye’deki Kritik Zirve Sonrası Flaş İddia! DEM Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ne Talep Etti?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, terör örgütün yakın zamanda silah bırakması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, dün Ankara'da dikkat çeken bir temas gerçekleşti.

BEŞTEPE'DE KRİTİK ZİRVE

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da bulundu.

'TAKVİMİN NASIL İLEYECEĞİ GÖRÜŞÜLDÜ'

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Buldan ve Sancar, toplantının kapsamlı ve yapıcı geçtiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Oldukça verimli ve güzel bir görüşme gerçekleşti. Her konu geniş çerçevede değerlendirildi. Masada en önemli başlık silahların bırakılması ve takvim oldu; süreç masaya yatırıldı ve komisyon gündemli bir görüşme oldu. Görüşmede bu silah bırakmanın nasıl işleyeceği, takvimin nasıl ilerleyeceği görüşüldü. Önemli başlıklardan biri de Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ye ilişkin komisyon kurulmasıydı. DEM heyeti olarak komisyonun kurulmasını ve yaz aylarında çalışmaya başlamasını istediğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettik."

DEM PARTİ’DEN ORTAK İRADE MESAJI

DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı” ifadelerine yer verdi.

İMRALI HEYETİ NE İSTEDİ?

Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre, Buldan ve Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli bir talepte bulundu. Buna göre, yalnızca DEM Parti heyeti değil, aynı zamanda akademisyenler, yazarlar ve kanaat önderlerinden oluşacak bir grubun da İmralı’da Öcalan’la görüşmesine izin verilmesi istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi