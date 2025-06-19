CHP’li İlgezdi’den Trafik Cezalarına Sert Eleştiri: 'Vatandaşın Canı Değil, Cüzdanı Hedefte'

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CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2025 yılında trafik cezalarından elde edilmesi planlanan 55 milyar liralık gelir hedefine yılın ilk dört ayında neredeyse ulaşıldığını belirtti. İlgezdi, “2025 yılında trafik cezası geliri için 55 milyar lira hedef koyan hükümetin, yılın ilk dört ayında 53,5 milyarlık ceza kestiğini” hatırlatarak, geçen yıla göre yüzde 101 artış olduğunu söyledi. Aynı dönemde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 77,6 arttığını vurgulayan İlgezdi, “Bu artış, geçen yıla göre yüzde 101. Ne yazık ki aynı dönemde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında da yüzde 77,6 artış var. Demek ki bu cezalar insan hayatını değil, sadece Hazine'yi koruyor” değerlendirmesinde bulundu.

'VATANDAŞIN CÜZDANI HEDEFTE'

Son beş yılda tahsil edilen cezaların reel olarak yüzde 61,5 arttığını aktaran İlgezdi, “Vatandaşın canı değil, cüzdanı hedefte” dedi. Trafik cezalarının genel bütçedeki payının da dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen İlgezdi, “Cezayla değil, akılla yönetilen trafik sistemi lazım” diyerek hükümetin yaklaşımını eleştirdi.

'ÇAREYİ VATANDAŞIN CEBİNDE ARIYORLAR'

İlgezdi, “Seçimsiz döneme güvenen Mehmet Şimşek yönetimi, sinekten yağ çıkarırcasına vatandaşın üzerine ceza yağdırıyor. Radar sistemleri artık yol güvenliği için değil, pusu kurmak için var. Ekonomi yönetimi çareyi vatandaşın cebinde arıyor” ifadeleriyle, uygulamanın sosyal etkilerine de dikkat çekti.

Son olarak İlgezdi, “Yol güvenliği, yapay zekâya havale edilmiş radar sistemleriyle değil, bilimsel ulaşım politikalarıyla sağlanır. İktidar vatandaşla değil, kazayla mücadele etmeli” diyerek sözlerini tamamladı.