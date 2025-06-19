CHP’li Öztürk’ten 'TCK 299' Tepkisi: 'Hangi Kelimeler Hakaret Sayılıyor?'

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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanına hakaret suçları kapsamında yaşanan artışı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama istedi. Öztürk, son beş yılda kaç soruşturma açıldığını ve hangi ifadelerin TCK 299 kapsamına girdiğini sordu.

BAKANLIK LİNK GÖNDERDİ

Ancak Adalet Bakanlığı, bu sorulara net cevap vermek yerine sadece istatistiklerin yer aldığı bir internet bağlantısı gönderdi. Hangi ifadelerin “hakaret” sayıldığına dair açıklama yapılmadı. Öztürk ise yaptığı açıklamada, 2012’de 4 olan soruşturma sayısının 2016’da 38 bine, 2024’te ise 24.803’e çıktığını belirterek, “İfade özgürlüğü fiilen kaldırılmıştır. AKP iktidarı döneminde TCK 299, kişisel algı rejiminin simgesi hâline gelmiştir. Vatandaşın attığı bir tweet, sokakta söylediği bir söz, bir şarkı sözü bile dava konusu yapılabiliyor. Soruşturma sayılarındaki artış, bir otoriterleşme raporudur.” dedi. Yalnızca bu yıl içinde 5.866 dava açıldığını, 2.253 mahkûmiyet ve 1.934 beraat kararı çıktığını da kamuoyuyla paylaştı.

'HANGİ CÜMLELER HAKARET SAYILIYOR?'

Öztürk, “Hangi cümleler, hangi kelimeler hakaret sayılıyor; bunu açıklamaktan kaçıyorlar. Çünkü biliyorlar ki gerçekler ortaya çıkarsa yargıyı nasıl kullandıkları da teşhir olur. Biz CHP olarak halkın ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” diyerek TCK 299’un ya tamamen kaldırılması ya da yalnızca gerçek tehditleri kapsayacak şekilde daraltılması gerektiğini vurguladı.