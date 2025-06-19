AKP’li Belediye 8,3 Milyarı 5 Ayda Bitirdi Üzerine 1,5 Milyar Ek Bütçe Aldı... 10 Milyar TL Nerede?

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RIFAT KIRCI

Milyarlarca liralık arazi satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde bütçe krizi yaşanıyor. Belediye bütçesi 2025 yılı için 8 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi ve ocak ayında yürürlüğe girdi. Bütçenin belirlenmesinin hemen ardından şubat ayında iç borçlanma kararı alındı. Bu kararla birlikte AKP’li Başkan Yasin Kartoğlu’na 1 milyar 91 milyon liralık kredi yetkisi verildi.

1,4 MİLYAR TL NE OLACAK?

Milyarlarca liralık bütçe yine yeterli olmadı. Henüz mayıs ayında kaynakları tüketen Başakşehir Belediyesi için ek bütçe planlandı. Buna göre 1 milyar 439 milyon lira belediyenin kasasına girecek.

ÖZEL KALEM 28 MİLYONU NE YAPTI?

Başakşehir Belediyesi 8,3 milyar liralık bütçeyi nasıl kullandığına ilişkin ise bilgilendirmede bulunmuyor. Dikkat çeken harcamalar arasında AKP’li Başkan Yasin Kartoğlu’na bağlı olan Özel Kalem Müdürlüğü yer alıyor. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28 milyon TL’lik bütçesini nasıl kullandığı bilinmiyor.

DEVLET SIRRI MI?

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 1 milyar 88 milyon TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 1 milyar 82 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 1 milyar 25 milyon TL ile en büyük bütçeye sahip müdürlükler arasında yer alıyor. Bunlarla birlikte Başakşehir Belediyesi’ne bağlı toplam 24 müdürlük bulunuyor. Bu müdürlükler 8 milyar 350 milyon TL bütçeyi nasıl harcadıklarına ilişkin CHP’li belediye meclis üyelerine bilgilendirmede bulunmuyor.

Yasin Kartoğlu’na haziran ayında arsa alım, satım, kiralama ve özel kuruluşlarla protokol yapma yetkisi verildi.