DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Numan Kurtulmuş’a Sürpriz Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile bir araya geldi. Kurtulmuş’a yapılan ziyaret TBMM’nin sosyal medya hesabından paylaşılarak duyuruldu.

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DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Numan Kurtulmuş’a Sürpriz Ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'i kabul etti.

DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Numan Kurtulmuş’a Sürpriz Ziyaret - Resim : 1

TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'yi kabul etti.

KOMİSYON İÇİN SESLENMİŞTİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yakın zamanda yaptığı komisyon çağrısı ile Numan Kurtulmuş’a şöyle seslenmişti: Artık adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi, bekliyoruz. Numan Kurtulmuş’a çağrı yapmak istiyorum: Bir an önce bu çalışmaları başlatması, bizleri davet etmesi, herkesin etkin ve verimli çalışacağı komisyonu var etmesi, önceliğimiz olmalıdır. Bu meseleye özgü bir komisyonun çalışması önemlidir. Bu siyasetin en önemli sorumluluğudur.

DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Numan Kurtulmuş’a Sürpriz Ziyaret - Resim : 2

DEM PARTİ’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 Haziran’da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş ‘Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. Ümit ederim ki TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla diğer partilere yapacağımız ziyaretlerle bu meselenin geneliyle ilgili görüşmede bulunacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi fırsat değerlendirilmeli’ demişti.

DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Numan Kurtulmuş’a Sürpriz Ziyaret - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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