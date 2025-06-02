Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Ziyaret: Flaş Açıklamalar Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Numan Kurtulmuş, ""Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. İmralı'dan gelen açıklamaların ardından mesele TBMM'de konuşulacak noktaya gelmiştir. Tarihi fırsat değerlendirilmeli" açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Parti gruplarına yapacağı ziyaret turuna devam ediyor.

Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya geldi.

Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer eşlik etti.

Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Ziyaret: Flaş Açıklamalar Geldi - Resim : 1

Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Numan Kurtulmuş ve DEM Partililer ziyaretin ardından kamera karşısına geçti. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. Ümit ederim ki TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla diğer partilere yapacağımız ziyaretlerle bu meselenin geneliyle ilgili görüşmede bulunacağız. İmralı'dan gelen açıklamaların ardından mesele TBMM'de konuşulacak noktaya gelmiştir. Bu sürecin sonlandırılması için tarihi fırsat değerlendirilmeli."

Kurtulmuş-Özel'den Görüşme Sonrası İlk AçıklamaKurtulmuş-Özel'den Görüşme Sonrası İlk AçıklamaSiyaset

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Partiye Ziyaret Turuna Bugün BaşlıyorMeclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Partiye Ziyaret Turuna Bugün BaşlıyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Numan Kurtulmuş
Son Güncelleme:
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
DEVA Partisi Kurucusu Metin Gürcan'a 'Casusluk'tan Hapis Cezası DEVA Partisi Kurucusu Gürcan'a 'Casusluk'tan Hapis Cezası
Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor
İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kılıçdaroğlu Geri Mi Dönüyor? Yakın Çevresi Ne Diyor? İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kılıçdaroğlu Geri Mi Dönüyor? Yakın Çevresi Ne Diyor?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak