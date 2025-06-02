Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Ziyaret: Flaş Açıklamalar Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Parti gruplarına yapacağı ziyaret turuna devam ediyor.

Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya geldi.

Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Numan Kurtulmuş ve DEM Partililer ziyaretin ardından kamera karşısına geçti. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. Ümit ederim ki TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla diğer partilere yapacağımız ziyaretlerle bu meselenin geneliyle ilgili görüşmede bulunacağız. İmralı'dan gelen açıklamaların ardından mesele TBMM'de konuşulacak noktaya gelmiştir. Bu sürecin sonlandırılması için tarihi fırsat değerlendirilmeli."

Kaynak: Haber Merkezi