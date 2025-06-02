DEVA Partisi Kurucusu Metin Gürcan'a 'Casusluk'tan Hapis Cezası

DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden, eski asker ve akademisyen Metin Gürcan, “devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

NE OLMUŞTU?

Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2021 yılında tutuklanmış, 2022’de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belgeler temin ettiği belirtiliyordu. Mahkeme, dava sürecinin sonunda Gürcan’ı suçlu bularak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından Gürcan yeniden tutuklandı. Gürcan’ın avukatları, kararın temyize götürüleceğini ifade etti. Metin Gürcan, DEVA Partisi’nin kuruluşunda aktif rol almış ve dış politika ile güvenlik alanındaki uzmanlığıyla biliniyordu.