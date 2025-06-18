Milli Savunma Bakanı Güler'den 'Sınır' Açıklaması: Tedbirler Artırıldı

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İran-İsrail savaşı hız kesmeden devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

Bakan Güler Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda proaktif güvenlik politikalarıyla, sınır ve hava savunmasında en güçlü tedbirleri aldığını vurguladı. Güler, İran'daki gelişmeler nedeniyle sınır güvenliğinin daha da artırıldığını duyurdu.

Bakan Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a ve şimdi de İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuk tanımayan saldırıları, çatışmaları tüm coğrafyaya yayma amacını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Hava savunma sistemimiz 'Çelik Kubbe' sayesinde, vatanımızın korunmasında en yüksek savunma kapasitesine ulaşmak, en büyük hedefimizdir.

Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde; proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor, ilgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

Özellikle vurgulamak isterim ki Millî Savunma Bakanlığı olarak vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için başta sınır hattımızın ve semalarımızın emniyeti olmak üzere gerekli tedbirlerimizi çok yönlü ve en güçlü şekilde alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

Teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra, hudutlarımızın güvenliğini de ihtiyaçlar ile ortaya çıkan risk ve tehditlere göre sürekli geliştiriyoruz. Hududunu namusu bilen kahraman Mehmetçik, kutsal vatan topraklarımızın emniyeti ve halkımızın huzuru için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden her türlü arazi ve iklim şartında görev yapmaktadır.

Bu kapsamda Kara Kuvvetlerimizin en seçkin birliklerinden biri olan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız da sorumluluk sahasında, doğu sınırlarımızın güvenliğini sağlama görevini büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 6'ncı Hudut Tugayımızın siz değerli mensuplarının yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretler her türlü takdirin üzerindedir.

Bir yandan sizler gibi personelimizin yüksek fedakarlık ve çabaları bir yandan da aldığımız güçlü ve etkin tedbirlerle hudutlarımızın güvenliğini en gelişmiş teknolojik imkan ve kabiliyetlerle sağlamaktayız. Bu sayede sınır güvenliğimiz korunurken yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemler de engellenmektedir.

Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece bu yılbaşından itibaren hudutlarımızda 38 bin 835 kişinin geçişi engellenmiştir. Hudutlarımızda yakalanan 2 bin 664 düzensiz göçmen ile 83 terör örgütü mensubu ve 305,618 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Halihazırda da komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri de artırılmıştır. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak gerekirse, hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonra da meydana gelebilecek yeni gelişmelere karşı sınır güvenliğimizi en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA-DHA-İHA