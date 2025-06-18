CHP’li Talih Özcan’dan Cevdet Yılmaz’a Tayin Sorunu İçin Soru Önergesi

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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, üniversitelerde görev yapan idari ve sağlık hizmetleri sınıfındaki kamu çalışanlarının yaşadığı tayin sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde Özcan, YÖK’ün uyguladığı karşılıklı eşleştirme sistemiyle adeta memurların kaderinin kura şansına bırakıldığını belirtti.

Özcan, soru önergesinde 2024 yılı içinde tayin hakkı için başvuran üniversite çalışanı sayısının 14.300’ü bulduğunu söyledi.

'PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULSUN'

CHP’li Özcan, tayin hakkının anayasal bir hak olduğunu, o nedenle üniversite personelinin yaşadığı bu mağduriyetin yalnızca idari bir eksiklik değil, aynı zamanda adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı bir uygulama olduğunun altını çizdi.

Özcan önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti: