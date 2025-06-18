CHP’li Talih Özcan’dan Cevdet Yılmaz’a Tayin Sorunu İçin Soru Önergesi
Üniversitelerde görev yapan idari ve sağlık hizmetleri sınıfındaki kamu çalışanlarının yaşadığı tayin sorunu Meclis’e taşındı. CHP Düzce Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Talih Özcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bir soru önergesi iletti. CHP’li Özcan, ‘Personel Genel Müdürlüğü kurulsun, puan esaslı tayin sistemi uygulansın’ dedi.
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, üniversitelerde görev yapan idari ve sağlık hizmetleri sınıfındaki kamu çalışanlarının yaşadığı tayin sorununu Meclis gündemine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde Özcan, YÖK’ün uyguladığı karşılıklı eşleştirme sistemiyle adeta memurların kaderinin kura şansına bırakıldığını belirtti.
Özcan, soru önergesinde 2024 yılı içinde tayin hakkı için başvuran üniversite çalışanı sayısının 14.300’ü bulduğunu söyledi.
'PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULSUN'
CHP’li Özcan, tayin hakkının anayasal bir hak olduğunu, o nedenle üniversite personelinin yaşadığı bu mağduriyetin yalnızca idari bir eksiklik değil, aynı zamanda adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı bir uygulama olduğunun altını çizdi.
Özcan önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:
- 2024 yılında üniversite memurlarının tayin taleplerine ilişkin kaç başvuru alınmıştır? Bu başvurulardan kaçı idari personel, kaçı sağlık hizmetleri sınıfındandır?
- Gerçekleşen eşleştirmelerde hangi kriterler esas alınmıştır? Kademe, derece, hizmet süresi ve mazeret tayinleri hangi oranda dikkate alınmıştır?
- Karşılıklı tercih yapılmasına rağmen eşleştirilemeyen memurların durumu hakkında bir inceleme veya düzeltme süreci öngörülmekte midir?
- Üniversite çalışanları için diğer kamu kurumlarında uygulanan merkezi ve puan esaslı tayin sistemi neden uygulanmamaktadır?
- Üniversitelerde görev yapan memurlar için ayrı bir “Personel Genel Müdürlüğü” yapısının kurulması ve düzenli tayin takvimi oluşturulması yönünde bir çalışmanız var mıdır?
- Sendikalar tarafından sunulan taslak düzenlemeler ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı veya YÖK tarafından değerlendirmeye alınmış mıdır?