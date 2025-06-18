Grup Toplantısında Sürpriz! Ünlü İş İnsanı Leyla Alaton AKP Sıralarında

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Bu hafta AKP'nin grup toplantısı, sürpriz bir konukla gündeme geldi. Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından ve Alarko Holding’in sahiplerinden Leyla Alaton, AKP’li milletvekillerinin oturduğu sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Alaton’un bu beklenmedik ziyareti dikkat çekti.

Toplantı sırasında Leyla Alaton’un yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru olarak bilinen Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün oturduğu görüldü.

GÜNDEM OLMUŞTU

Leyla Alaton, son olarak bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmuştu. "Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun" diyen Alaton, "Ben bunu çok ayıplıyorum. Utanç verici bir şey bence. Annemden hep şu görgüyü aldım; mesela bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden evvel kolyenize bakıyorsa, onu takmamanız gerekir. Hiçbir zaman giydiğim, taşıdığım, taktığım bir şeye güç atfetmedim" demişti.

"Almaya mecbur değil isen pahalı eşyalar büyük bir savurganlık gibi" diyen Alaton, "Mesela az sonra Denizli'ye gideceğim bir iş seyahati için, elbette ekonomi sınıfında uçacağım, özel koltuğa ne gerek var, bana bunlar anlamsız geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

LEYLA ALATON KİMDİR?

Leyla Alaton, Türkiye’nin iş dünyasında tanınmış bir isim olarak sıkça adından söz ettiriyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaton, aynı zamanda Alvimedica Medical Devices’ın da Yönetim Kurulu Üyesi. İş hayatına babası İshak Alaton’un kurucusu olduğu Alarko Holding bünyesinde devam eden Leyla Alaton, Türkiye’nin en büyük iş konglomeralarından birinin yönetiminde aktif rol oynuyor. 2008 yılından bu yana bu görevde bulunan Alaton, aynı zamanda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) gibi kuruluşların kurucuları arasında yer alıyor.

KARİYER VE YAŞAM HİKAYESİ

Leyla Alaton, İstanbul’da doğdu ve eğitimini ABD’de tamamladı. Üniversite yıllarında küçük ölçekli ticaretle girişimcilik serüvenine başlayan Alaton, kemer satışı yaparak iş hayatına ilk adımlarını attı. Kendisi, bu dönemde babasının geniş imkanlarını fark etmediğini ve mütevazı bir yaşam sürdürdüğünü sıkça dile getiriyor. İş dünyasındaki faaliyetleri sağlık, tıbbi cihazlar, enerji, turizm, arazi geliştirme, sanayi ve müteahhitlik gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, 2014 yılında Türk-Fransız ilişkilerine katkılarından dolayı Fransa’nın prestijli Légion d’Honneur nişanıyla ödüllendirildi. Alaton, çağdaş sanat koleksiyonuyla da tanınıyor.