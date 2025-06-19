DEM Parti'den Silivri'de Tutuklu Bulunan Siyasetçilere Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Silivri Cezaevi'nde tutuklu siyasetçileri ziyaret ediyor.

DEM Parti'den Silivri'de Tutuklu Bulunan Siyasetçilere Ziyaret
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, tutuklu siyasetçilerle görüşmek üzere Silivri Cezaevi’ne gitti. Heyet saat 10.30'da cezaevine giriş yaptı.

Parti yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, ziyaretin amacı olarak demokratik siyaset üzerindeki baskılara dikkat çekmek ve içeride bulunan isimlerle dayanışma göstermek olduğu belirtildi.

ZİYARET EDİLECEK İSİMLER

Dün kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, heyetin cezaevinde ziyaret edeceği isimler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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