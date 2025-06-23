Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Mesaj: 'Saldırılar Kimden Gelirse Gelsin...'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi vurarak, İsrail ve İran arasındaki savaşa dahil olmasına ne diyeceği merak konusu olan Erdoğan, "Son olarak İsrail'i ve destekçilerinin komşumuz İran'a yönelik saldırılarının felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor tepkimizi de açıkça koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başlangıcında Memur-Sen için övgü dolu sözler sarf eden Erdoğan, İstiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılarda Memur-Sen milletimizin ve demokrasinin yanında saf tutmuştur. 1 milyon 79 bin kişilik kadrosunda Memur-Sen uluslar arası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli rol almıştır. Nice önemli çalışmayı gerçekleştiren Memur-Sen ile iftihar ediyoruz" dedi.

AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda düzenlemeler yaptıklarını işaret eden Cumhurbaşkanı, "Yaptığımız düzenlemelerle toplumun tüm kesimlerinin önünü açtık. İktidarımızla birlikte milletimiz uzun yıllar sonra halkına hizmetkar olmayı şeref bilen bir anlayışla tanıştı. Tek parti ve vesayet döneminde devlet ile millet arasına çekilen dikenli telleri birer birer kaldırdık. Cumhuru cumhuriyetle buluşturduk" dedi.

Erdoğan, kamuda dindar vatandaşlara uygulanan ayrımcılıkları bitirdiklerine dikkat çekerken, "Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa baskı uyguladığı o karanlık günler artık geride kaldı. Hacca gitmek isteyen kamu çalışanlarımıza ücretsiz izin hakkı tanıdık. Başörtüsüne yönelik yasakçı uygulamalara son verdik. Bugün kadınlar hiçbir kısıtlama olmadan özgürce çalışabiliyorlar" dedi.

Kamu çalışanları için toplu sözleşme döneminin geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı "Önümüzde yeni bir toplu sözleşme dönemi var. 8. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri inşallah ağustosta başlayacak. Bu görüşmelerde sendikaların talebini can kulağı ile dinleyecek, kamu çalışanlarımızın refahını dengeleyecek bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. Onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir" dedi ve memurları enflasyona ezdirmeyeceklerinin mesajını verdi.

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin İran'ı vurmasının ardından söyleyecekleri de en merak edilen konulardan biriydi. Erdoğan, konunun başlangıcında, İsrail'in Gazze saldırılarında Türkiye'nin aldığı pozisyonu işaret ederek "7 Ekim 2023’ten beri devam eden Gazze Soykırımında İsrail’e en net duruşu sergileyen ülkelerden biri olduk. Tüm ticari işlemleri durdurarak 9 milyar doları bulan bir rakamdan sarfınazar ettik" dedi.

Erdoğan, ABD'nin İran'a saldırısına ise üstü kapalı olarak, "Son olarak İsrail'i ve destekçilerinin komşumuz İran'a yönelik saldırılarının felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor tepkimizi de açıkça koyuyoruz" dedi.

MUHALEFETE TEPKİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyasına da tepki gösterirken, "Muhalefet Üç beş yankesiciyi korumak için milletin ekmeği ile oynuyor. Bölgemiz ateş çemberi ile sarılı iken yeni boykot listesi açıklaması gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. Ülkesini seven kimse bu derece şuursuz hareket edemez. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, ellerine fırsat geçince on binlerce emekçiyi kapı önüne koydular" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi