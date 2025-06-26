İstanbul Valiliği Uyardı: Artık Cezası Var!

İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçları, duraklar, sahiller ve plajlarda kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Gürültü yapanlara yönelik denetimler de artırılacak.

İstanbul Valiliği Uyardı: Artık Cezası Var!
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İstanbul Valiliği, toplu alanlarda yüksek sesle müzik yayını yapan kişilere yönelik idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Son dönemde toplu taşıma araçları, duraklar, plajlar ve sahil gibi kamuya açık alanlarda kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu davranışların 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında cezalandırılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği Uyardı: Artık Cezası Var! - Resim : 1

Valilik, söz konusu rahatsızlıkların önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılacağını vurgulayarak, "Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri, açık alanlarda denetimlerini sıklaştıracak. Halkın huzurunu bozan yüksek sesli müzik yayınına izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

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