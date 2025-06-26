65 Yıl Sonra Bir İlk! 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı

6 Şubat depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’da yeni felaket alarm verdi. Meteoroloji verilerine göre kentte son 65 yılın en kurak dönemi yaşandı. İçme suyunu sağlayan Karaçay Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32'ye düştü.

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65 Yıl Sonra Bir İlk! 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı
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11 ilde büyük yıkım yaratarak, 50 bini aşkın can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinde hasarın çok olduğu Hatay’da şimdi de susuzluk krizi ortaya çıktı.

Kurak geçen kış aylarıyla birlikte kentin içme suyunu sağlayan Karaçay barajında su seviyesi yüzde 32 seviyesine geriledi.

65 Yıl Sonra Bir İlk! 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı - Resim : 1

YÜZDE 64 AZALDI

Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte, barajdaki son durum havadan görüntülendi. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay Barajı’nda doluluk oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 64 azaldı.

65 Yıl Sonra Bir İlk! 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı - Resim : 2

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Geçen yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda doluluk oranının azalması sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (HATSU), vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

'İLK DEFA BÖYLE'

Yeniköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, şunları söyledi: Karaçay barajı geçen yıl yüzde 100 doluluk oranı varken bu yıl yüzde 50'nin altına düşmüş durumda. Suyun yüzde 50'si çekildi. Karşıda yeşilliğin olduğu alan geçen yılki su seviyesini gösterirken bu yıl yüzde 50'nin altına düşmüş. Bu yıl yağışlar aşırı derece az olduğunda düşüş oldu. Geçen yıl çok iyi yağmur yağdı ama bu yıl yağmadı. Bu suyun seviyesinin az olması çiftçileri de etkiliyor. Biz yukarı köylüler olarak içme suyunda çok sıkıntıya gireceğiz. Bu barajdan Antakya ve Samandağ'a içme suyu veriliyor. Eğer böyle devam ederse içme suyunda sıkıntı olacak

Kaynak: İHA

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Hatay 6 Şubat depremleri
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