G7 Zirvesine Damga Vuran Görüntü: Macron Kulağına Eğildi, Meloni Kameraya Fena Yakalandı...

G7 Zirvesi'ndeki toplantıda yan yana oturan İtalya Başbakanı Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Macron’un eğilip kulağına bir şeyler fısıldadığı Meloni’nin gözlerini devirmesi, ne hakkında konuştuklarına dair merak uyandırdı.

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Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi, bu yıl ilginç anlara sahne oldu. İsrail-İran savaşının gölgesinde düzenlenen programa ABD Başkanı Donald Trump'ın ani ayrılışı damgasını vururken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin bir jesti de gündem oldu.

Toplantı masasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında oturan İtalya Başbakanı, Fransız lidere doğru eğilip bir şeyler söyledi. Ardından Macron da Meloni'ye doğru eğilip eliyle ağzını kapatarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Meloni, Macron sözlerini bitirir bitmez gözlerini devirdi ve başını çevirdi.

NE HAKKINDA KONUŞUYORLARDI?

Karşılarında ABD Başkanı Trump'ın oturduğu iki lider arasında geçen bu an, kameraların gözünden kaçmayarak manşetleri süsledi. İkilinin ne hakkında konuştuğuna dair pek çok spekülasyon üretilirken, Meloni'nin bu tepkisinin sebebi merak konusu oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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