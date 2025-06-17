Ukrayna’dan Vatandaşlarına ‘İran Ve İsrail’ Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına bu iki ülkeden mümkün olan en kısa süre içinde ayrılma çağrısı yaptı.

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Ukrayna’dan Vatandaşlarına ‘İran Ve İsrail’ Çağrısı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına bu iki ülkeden mümkün olan en kısa süre içinde ayrılma çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'daki güvenlik durumunun ciddi ölçüde kötüye gitmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bölgedeki durumu istikrara kavuşana kadar mümkün olan en kısa süre içinde İsrail Devleti ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarından ayrılmayı güçlü bir şekilde tavsiye eder" denildi.

Kaynak: DHA

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