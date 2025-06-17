Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 55 Bin 493 Kişi Öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 55 bin 493'e yükseldi. Yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda ölen sivillerin sayısı ise 397'ye yükseldi. Gazze'de sağlık sistemi çökme noktasında.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 55 Bin 493 Kişi Öldürüldü
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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 55 bin 493'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 397 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda ölen sivillerin bir kısmının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 61 CAN KAYBI DAHA

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'deki duruma ilişkin yayımladığı son verilere göre, sadece son bir günde hastanelere ulaştırılan 61 cenazeden 6'sının, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi. Yaralı sayısı ise 397 olarak açıklandı.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 55 Bin 493 Kişi Öldürüldü - Resim : 1

18 Mart'ta İsrail'in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırmasının ardından geçen süreçte 5 bin 194 Filistinlinin daha öldüğü, 17 bin 279 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bakanlık, artan saldırıların sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığına dikkat çekti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı bombardıman ve kara harekâtında bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 493'e, yaralı sayısı ise 129 bin 320'ye ulaştı. Gazze'de sağlık altyapısının çöktüğü, hastanelerde yoğun bakım yataklarının ve temel tıbbi malzemelerin tükendiği bildiriliyor.

YARDIM NOKTALARI DA VURULUYOR

Gazze'deki insani yardımlara yönelik saldırılar da sürüyor. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu sabah yardım dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda 59 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu son saldırılarla birlikte, yardım kuyruklarında ölenlerin toplam sayısı 397'ye, yaralananların sayısı ise 3 bin 31'e ulaştı.

İsrail Dört Koldan Katlediyor! Gazze’de Can Kaybı 55 Bin 362 Olduİsrail Dört Koldan Katlediyor! Gazze’de Can Kaybı 55 Bin 362 OlduDünya

Kaynak: İHA

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